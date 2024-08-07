Сборная Подмосковья завоевала золото спартакиады учащихся по хоккею на траве

Фото - © Фото: СШОР по игровым видам спорта и Федерация хоккея на траве России

Команда Московской области стала победителем летней спартакиады учащихся России по хоккею на траве среди юношей 15-16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Финальная игра за «золото» стала одной из самых напряженных в рамках турнира. Команда Московской области боролась за первенство с представителями Москвы. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:1, подмосковные спортсмены сумели отыграться и в итоге одержали победу над москвичами. Завершив матч со счетом 2:1 в свою пользу, хоккеисты региона стали обладателями золотых медалей спартакиады. На третьей ступени пьедестала расположились представители Республики Татарстан.

В составе сборной команды Московской области выступали восемь спортсменов «СШОР по игровым видам спорта» и 9 воспитанников «КСШОР «Электросталь».

Подмосковный спортсмен Константин Седых по итогам соревнований был признан лучшим игроком спартакиады.

Финал XII летней спартакиады учащихся России 2024 года по хоккею на траве среди юношей 15-16 лет проходил с 30 июля по 7 августа в Крымске (Краснодарский край). В соревнованиях приняли участие 10 команд.

Турнир проходил в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.