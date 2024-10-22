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Сборная Подмосковья завоевала серебро Суперлиги по керлингу среди мужчин в Уфе

Сборная Московской области стала серебряным призером в рамках Суперлиги по керлингу среди мужских команд. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе квартета керлингистов региона выступали Кирилл Суровов, Алексей Тузов, Михаил Васьков и Александр Еремин. Помимо сборной Московской области, в соревнованиях приняли еще пять команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутской области и Краснодарского края. Пул лучших мужских команд был сформирован по итогам чемпионата России.

В борьбе за места на пьедестале спортсмены из Подмосковья обыграли команду Санкт-Петербург-1. На первом месте расположились также представители северной столицы — сборная Санкт-Петербург-2.

Суперлига по керлингу (профессиональные соревнования среди мужских команд) 2024 проходила с 16 по 20 октября в Уфе в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.