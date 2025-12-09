Сборная Подмосковья завоевала серебро Кубка России по керлингу

сегодня в 18:41

Сборная Московской области стала серебряным призером Кубка России среди мужских команд по керлингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе команды «Московская область» выступили спортсмены областного Центра олимпийских видов спорта (Дмитров) Дмитрий Грецкий, Алексей Куликов, Кирилл Суровов и Илья Шишлов. В рамках турнира подмосковный квартет одержал шесть побед и поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Золотые медали у сборной «Санкт-Петербург-2». Бронзовыми призерами стали спортсмены из Краснодарского края.

Участие в соревнованиях принимали 16 команд из восьми регионов Российской Федерации: Иркутской, Новосибирской, Московской и Челябинской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Красноярского и Краснодарского края.

Кубок России среди мужских команд по керлингу проходил с 1 по 8 декабря 2025 года на ФТ «Сириус» (Краснодарский край) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.