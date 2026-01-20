Сборная Подмосковья завоевала семь медалей на этапе Кубка России по конькобежному спорту

Сборная команда Московской области выиграла две золотые, три серебряные и две бронзовые медали на III этапе Кубка России по конькобежному спорту, который прошел в Челябинске с 14 по 17 января 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Московскую область представляли спортсменки Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта из Коломны: Анастасия Семенова, Виктория Морозова, Дарья Краснокутская, Людмила Кузьменко и Ирина Кузнецова.

Анастасия Семенова завоевала золото в забеге на 1500 метров и в масс-старте на 16 кругов, а также серебро на дистанции 3000 метров и бронзу в забеге на 1000 метров. Ирина Кузнецова стала бронзовым призером на дистанции 500 метров.

В командном забеге на шесть кругов сборная Московской области в составе Дарьи Краснокутской, Виктории Морозовой и Людмилы Кузьменко выиграла серебряные медали. Еще одно серебро команда завоевала в командном спринте. Победу в командном забеге одержала команда Челябинской области, бронза досталась спортсменкам из Санкт-Петербурга.

Соревнования прошли в ледовом дворце «Уральская молния» в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.