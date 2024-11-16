Сборная Подмосковья завоевала золото чемпионата России по спортивной акробатике

сегодня в 16:25

Впервые в истории сборная команда Московской области завоевала золотую медаль в командном чемпионате России по спортивной акробатики. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Победителями и призерами стал 21 подмосковный спортсмен в индивидуальном зачете и в составе пар, троек и четверок.

В командных соревнованиях выступали: Дарья Ширяева и Екатерина Грошеч (женская пара), Иван Гавриков и Мирослав Гулаков (мужская пара), Анелия Сахвалиева и Кирилл Чипизубов (смешанная пара), Амина Маденова, Иванна Мельникова и Арина Шишкина (тройка), Вячеслав Чеботарев, Артём Авдеев, Егор Рындин и Тимофей Александров (четверка).

В личных состязаниях чемпионами России стали две женские пары: Варвара Рогулева и Юлия Литвинкова в дисциплине «темповое упражнение» и Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина в дисциплине «балансовое упражнение».

Призерами чемпионата стали мужская пара Артура Кованова и Родиона Калинина и смешанная пара Вадима Каримова и Полины Шалягиной.

В командных соревнованиях принял участие 161 спортсмен из 15 регионов России: Краснодарского и Пермского краев, Донецкой Народной Республики, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Воронежской, Кировской, Московской, Новгородской, Омской, Ростовской, Свердловской, Томской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Почетным гостем турнира стал министр спорта России Михаил Дегтярев.

Чемпионат России по спортивной акробатике прошел с 10 по 15 ноября в Великом Новгороде. Соревнования проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.