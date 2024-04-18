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Сборная Подмосковья завоевала 22 диплома на заключительном этапе школьной олимпиады по физкультуре

На базе Ульяновского государственного университета подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Сборная Подмосковья завоевала 22 диплома. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Дипломы призеров получили учащиеся из Коломны, Ступина, Наро-Фоминска, Долгопрудного, Люберец, Серпухова, Балашихи, Мытищ, Электростали, а также Дмитровского и Раменского горокругов.

Все участники заключительного этапа из Подмосковья будут удостоены единовременными выплатами. Победителям полагается выплата в размере 500 тыс. рублей, призерам — по 300 тыс. рублей, а остальные участники получат по 100 тыс. рублей.

На счету региональной команды уже 294 диплома заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

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