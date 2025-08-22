Сборная Подмосковья завоевала 14 медалей на чемпионате РФ по роллер спорту

Подмосковные роллеры завоевали 14 медалей на чемпионате и первенстве России. В копилке представителей региона пять золотых, три серебряные и шесть бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Выступление Виктории Ручейковой в «Спринте 1000 м» принесло команде золотую медаль. Кроме того, на этой дистанции подмосковная спортсменка установила рекорд России. Бронзовым призером в этой категории стала Маргарита Ручейкова.

В дисциплине «Спринт 100 м» спортсменка Маргарита Ручейкова завоевала золотую медаль. В этой же категории на второй ступени пьедестала почета расположились подмосковные роллеры Артем Перминов и Алиса Филатова. Бронзовыми призерами стали Виктория Ручейкова и Федор Павлов. Отметим, что на соревнованиях Федор Павлов дважды выполнил норматив мастера спорта.

Также Федор Павлов и Виктория Ручейкова стали лучшими в дисциплине «Спринт 500 м». «Бронзу» в этой категории принесла команде Алиса Филатова.

В дисциплине «Гонка на очки 5000 м» медаль высшей пробы вновь завоевала Виктория Ручейкова. Серебряным призером стала Маргарита Ручейкова, а бронзовые медали достались Федору Павлову и Георгию Ручейкову.

Все спортсмены представляют Федерацию роллер спорта Московской области в г. о. Люберцы.

Чемпионат и первенство России по роллер спорту проходили с 15 по 18 августа на стадионе «Инга» в Челябинске в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Турнир собрал 270 сильнейших спортсменов из более чем 20 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.