Сборная Подмосковья заняла третье место на первенстве России по баскетболу

Подмосковные баскетболистки завоевали бронзовые медали первенства России среди юниорок до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинальном матче команда Подмосковья со счетом 54:67 уступила сборной Москвы, которая в итоге стала победителем турнира. Областные спортсменки по ходу четвертой четверти вели в счете, но на последних минутах не смогли сдержать напор главного фаворита соревнований и упустили победу. Столичные баскетболистки в каждом из матчей первенства страны, в том числе и финальном, набрали свыше 80 очков, кроме игры со сборной Московской области.

​В игре за бронзовые медали турнира подмосковный коллектив сразился со второй сборной командой из Москвы. Данные команды уже встречались в матче группового этапа, тогда победу одержали представительницы столицы, однако в игре за попадание на пьедестал спортсменки из Московской области смогли взять реванш.

​Ключевыми стали шесть последних минут первой половины. На этом отрезке подмосковные юниорки совершили рывок и к середине встречи ушли вперед на 13 очков (47:34). В середине третьей четверти Москва-2 предприняла попытку догнать соперниц и дистанция между командами сократилась до трех очков — 53:50.

​В начале заключительного периода Московская область за две минуты набрала 10 очков подряд. Восемь из них на свой счет записала Диана Нголле, также два точных штрафных броска оформила Александра Медведкова — 69:54. Именно этот дуэт обеспечил подмосковной сборной бронзовые награды: Диана Нголле и Александра Медведкова набрали 46 очков и сделали 25 подборов. Также они были включены в символическую пятерку лучших игроков первенства России.

​Финальная встреча между сборными Москвы и Санкт-Петербурга завершилась в пользу столичных баскетболисток — 87:63.

​Первенство России по баскетболу среди юниорок до 18 лет имени Е. Гомельского завершилось 15 апреля в городе Санкт-Петербург. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.