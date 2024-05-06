Сборная Подмосковья заняла первые общекомандные места на соревнованиях ЦФО

сегодня в 12:16

Сборная Московской области заняла первое общекомандное место первенства России ЦФО по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-17 лет. Также сильнейшей среди команд-участниц в рамках чемпионата ЦФО стала женская команда региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителями первенства ЦФО среди девушек стали Александра Абайкина (г.о. Электрогорск, 45 кг), Анастасия Ваиленко (г.о. Люберцы, 49 кг), Алена Соловьева (Богородский г. о., 55 кг), Вероника Навольнева (Богородский г. о., 59 кг), Варвара Иночкина (г.о. Подольск, 64 кг), Вероника Моисеева (Богородский г. о., 71 кг), Варвара Кузьминова (Богородский г. о., 76 кг), Елизавета Гисс (Богородский г. о., 81 кг) и Софья Врагова (Богородский г. о., 81+ кг).

Серебряными призерами среди девушек стали Диана Краснова (Богородский г. о., 45 кг), Ксения Можаева (Богородский г. о., 55 кг), Оксана Бондаренко (Богородский г. о., 71 кг), Елизавета Царева (Богородский г. о., 76 кг) и Соня Зиновьева (Богородский г. о., 81 кг).

«Бронзу» первенства ЦФО среди девушек завоевали Елизавета Ротанов (Богородский г. о., 49 кг), Ярослава-Таисия Игнашова (г.о. Люберцы, 64 кг), Екатерина Чиркина (Богородский г. о., 81 кг).

Среди юношей победителями первенства стали Антон Гулюкин (г.о. Электрогорск, 49 кг), Сергей Власов (Богородский г. о., 61 кг), Даниил Петров (Богородский г. о., 67 кг), Даниил Вострухин (Богородский г. о., 73 кг) и Валерий Корсаков (Богородский г. о., 96 кг).

«Серебро» первенства среди юношей завоевали Александр Шмарин (г.о. Люберцы, 61 кг), Денис Романов (г.о. Электрогорск, 67 кг) и Михаил Сущак (Богородский г. о., 81 кг).

Бронзовым призером стал Александр Зайцев (г.о. Электрогорск, 89 кг).

В рамках чемпионата ЦФО среди женщин высшую ступень пьедестала почета заняли спортсменки Московской области Александра Фурдик (Ленинский г. о., 45 кг), Мария Колесова (Богородский г. о., 49 кг), Яна Кондрашова (г.о. Люберцы, 71 кг) и Лидия Соколова (г.о. Люберцы, 81 кг).

Серебряные награды чемпионата среди женщин завоевали Мария Николаева (г.о. Подольск, 64 кг), Виктория Волвенкина (г.о. Люберцы, 87 кг) и Елена Мельникова (Орехово-Зуевский г. о., 87+ кг).

«Бронза» чемпионата у Анастасии Семеновой (г.о. Электрогорск, 49 кг) и Марии Антоновой (г.о. Люберцы, 59 кг).

Победителями чемпионата ЦФО среди мужчин стали Алексей Попеску (г.о. Люберцы, 73 кг) и Артем Пушмин (Богородский г. о., 89 кг).

Серебряный призер турнира — Станислав Прошин (г.о. Клин, 102 кг).

Бронзовые медали завоевали Алексей Бодунов (г.о. Электрогорск, 61 кг) и Алексей Никитенко (Ленинский г. о., 96 кг).

В чемпионате и первенстве ЦФО принимали участие более 350 спортсменов из 16 регионов России. Соревнования проходили с 24 по 30 апреля в Ярославле.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.