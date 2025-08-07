сегодня в 17:59

Сборная Подмосковья заняла 2 место на спартакиаде молодежи РФ по гребному слалому

Подмосковные спортсмены завоевали итоговое второе место в командном зачете соревнований по гребному слалому в рамках VI летней спартакиады молодежи России, сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Московской области.

В турнире принимали участие сборные 17 регионов РФ. Наилучший результат удалось показать команде из Санкт-Петербурга, а замкнули тройку призеров представители Красноярского края.

​Честь Подмосковья отстаивали 6 спортсменов из городского округа Бронницы: Татьяна Глумова, Даниил Замятин, Георгий Добрынин, Марина Новыш, Серафим Михайлов и Дмитрий Яфаров.

​Отметим выдающийся результат представительницы Московской области, победительницы первенства России Марины Новыш. Она показала лучшее время в слаломе на каноэ-одиночке (С-1).

​Соревнования по гребному слалому в рамках VI летней спартакиады молодежи России проходили в поселке Богородское Сергиево-Посадского городского округа с 31 июля по 4 августа. В них приняли участие свыше 100 спортсменов из 17 регионов РФ.

По результатам 38 из 66 зачетных дисциплин спартакиады молодежи России Московская область занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу в общекомандном зачете среди субъектов РФ.

Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

