Сборная Подмосковья взяла «бронзу» на этапе Кубка России по конькобежному спорту

Подмосковные спортсмены удостоились бронзовой награды на четвертом этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Квартет конькобежцев из Подмосковья занял третье место в смешанной эстафете на 2000 метров. Они преодолели дистанцию за 2 минуты и 45,0 секунды. Победителями в данной дисциплине стали представители Челябинской области, им удалось показать время 2 минуты и 42,6 секунды. Второе место за командой из Ярославской области — 2 минуты и 43,2 секунды.

​За сборную Московской области выступали: Фаиля Аймалетдинова, Данилова Анастасия, Дарья Краснокутская, Павел Конычев и Яко Шуляк.

​Ранее Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль в одиночном забеге на 1500 метров.

​Четвертый этап Кубка России по конькобежному спорту проходит с 24 по 26 января в городе Саранск Республики Мордовия в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.