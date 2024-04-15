Сборная Подмосковья взяла бронзу на чемпионате России по гандболу для глухих

В матче за третье место команда региона одержала победу над представителями Астраханской области со счетом 15:5.

«Это исторический момент для нашей команды. Впервые мы стали призерами чемпионата России. Это результат нашего упорного труда, дисциплины и взаимопонимания. Но это только начало и мы будем продолжать работать еще усерднее, чтобы достичь еще больших высот в нашем спорте», — прокомментировал тренер подмосковной сборной Руслан Коловский.

Чемпионами страны и серебряными призерами турнира стали команды Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

Чемпионат России по гандболу среди глухих спортсменов прошел с 7 по 14 апреля в Ставрополе в спортивном комплексе «Восток-Арена».

Добавим, что на территории различных городов России проходят чемпионаты России среди глухих спортсменов. Так, в Нижегородской области состоялись соревнования в дисциплине бадминтон, а в Саратове турниры по хоккею.

Чемпионаты России среди глухих спортсменовсостоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.