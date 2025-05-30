Сборная Подмосковья взяла 13 медалей на командном чемпионате РФ по легкой атлетике

Подмосковные спортсмены удостоились одной золотой, семи серебряных и пяти бронзовых наград на командном чемпионате России по легкой атлетике, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Единственная медаль высшего достоинства среди представителей сборной Подмосковья на счету Константина Холмогорова. Он первым пересек финишную черту в беге на 1 500 м. Также он занял второе место по итогам забега на 800 м. В этом же старте тройку призеров замкнул еще один атлет из Московской области Николай Вербицкий. В беге на 400 м вторым стал Дмитрий Разумов, а следом за ним расположился Максим Федяев. В мужской эстафете 4 по 400 м на вторую ступень пьедестала поднялись: Артем Арасланов, Павел Вихор, Дмитрий Разумов, Максим Федяев.

Среди женщин на дистанции 800 метров серебряную награду выиграла Анастасия Мадышева. В беге с барьерами на 400 метров второй результат показала Кристина Вершинина, а «бронзу» завоевала Мария Тарабанская.

​Сразу две награды удалось положить в свою копилку подмосковным спортсменам по итогам соревнований по метанию копья. Второе место за Владиславом Панасенковым, а третье — за Николаем Орловым. В метании молота отличился Андрей Романов, на его счету серебряная медаль.

В прыжках в длину почетное третье место занял Данил Чечела, а среди женщин в тройном прыжке призовую тройку замкнула Дарья Нидбайкина.

Командный чемпионат России по легкой атлетике прошел с 28 по 29 мая в городе Сочи.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.