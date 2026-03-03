Сборная Подмосковья выступит на турнире по боксу в Балашихе

Сборная Московской области в составе 25 спортсменов примет участие в XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти Виктора Агеева, которые пройдут с 3 по 7 марта в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состав команды вошли боксеры в возрасте от 19 до 40 лет. В весовой категории 54 кг регион представят Фикрат Мухаметзянов (Раменское/Балашиха, СШОР по боксу), Хасан Салохидинов (Королев, СШОР по боксу) и Кирилл Рада (Чехов). В категории 57 кг выступят Арсений Жильцов (Подольск, СШОР по боксу), Владислав Соловьев (Клин), Касум Гайдарбеков и Вячеслав Колясников из Чехова.

В весе 63,5 кг на ринг выйдут Гор Антонян и Борис Шикунов из Подольска, Ренат Алиев из Электростали и Никита Анисимов из Балашихи. В категории 71 кг заявлены Бузургмехр Авджамилов (Балашиха) и Ростислав Курдюков (Серпухов, СШОР по боксу). В весе 75 кг Подмосковье представит Владимир Чеботарев из Клина.

В категории 80 кг выступят балашихинцы Эмиль Наврузов, Денис Трошин и Михаил Фомичев. В весе 86 кг заявлены Иван Нушкин и Михаил Крюк из Балашихи, Иван Беспалов из Подольска и Аслан Плиев из Дмитрова. Среди тяжеловесов в категории 92 кг выступят Михаил Ерасов (Подольск, СШОР по боксу) и Камалитдин Абдуллаев (Наро-Фоминск), а в весе свыше 92 кг — Иван Кутырин из Коломны.

Всего в турнире участвуют 77 спортсменов из 25 регионов России. Соревнования проходят на базе СШОР имени Юрия Ляпкина в Балашихе в рамках федеральной программы «Спорт России». Открытие запланировано на 3 марта в 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.