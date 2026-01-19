Фото - © Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Сборная Подмосковья выиграла золото и бронзу на этапах Кубка России по прыжкам с трамплина

Спортсмены Московской области завоевали золото в смешанных командных соревнованиях и две бронзы в личном зачете на этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборная Московской области одержала победу в смешанных командных соревнованиях на X этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле. В состав команды вошли Ксения Каблукова, Александра Баранцева, Данила Букин и Константин Николаев, представляющие Центр олимпийских видов спорта. Из-за сложных погодных условий был проведен только один соревновательный раунд. Итоговый результат команды Подмосковья составил 293,2 очка. Серебро завоевала команда Пермского края, бронза — спортсмены из Свердловской области.

На IX этапе Кубка России Ксения Каблукова принесла Подмосковью бронзовую медаль в личных соревнованиях среди женщин на трамплине К-120 метров, набрав 160,6 очков. Победу одержала Ирма Махиня из Краснодарского края, серебро — у Александры Кустовой из Магаданской области. Ранее Каблукова также стала бронзовым призером VIII этапа Кубка России на трамплине К-90 метров.

Этапы Кубка России проходят с 14 по 19 января 2026 года в Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе «Аист» в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.