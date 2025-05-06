Сборная Подмосковья выиграла Всероссийский турнир по хоккею на траве «Юность РФ»

​Команда Подмосковья завоевала золотые медали на всероссийских отборочных соревнованиях «Юность России» среди юниоров до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная сборная команда одержала победу в каждом матче группового этапа и с первого места вышла в полуфинал турнира. В игре за выход в финал спортсмены из Московской области встретились со сборной Свердловской области. В основное время выявить победителя не удалось, матч завершился с равным счетом — 2:2, но в серии буллитов сильнее оказались подмосковные хоккеисты — 3:0. И в заключительной встрече соревнований со счетом 4:1 была повержена сборная Санкт-Петербурга. Таким образом, команда Московской области стала обладателем трофея, проведя турнир без единого поражения.

Также на счету спортсменов подмосковной сборной две индивидуальные награды. Лучшим нападающим «Юности России» был признан Вадим Стебеньков, а Павел Березнов стал лучшим игроком соревнований. Честь Московской области защищали 18 игроков, представляющих городской округ Щелково и городской округ Электросталь.

​Турнир являлся отбором на шестую летнюю Спартакиаду молодежи России, финал которой состоится в городе Казань с 1 по 10 августа.

​Всероссийские отборочные соревнования «Юность России» проходили с 28 апреля по 5 мая в городе Крымске Краснодарского края.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.