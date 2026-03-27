Сборная Подмосковья выиграла общекомандный зачет СБР

Сборная Московской области второй год подряд заняла первое место в общекомандном зачете Союза биатлонистов России по итогам сезона 2025/2026. Регион набрал наибольшее количество очков по результатам чемпионатов страны и этапов Кубка России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителя определяли по итогам 16 дисциплин среди мужчин и женщин. Учитывались результаты чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском, зимнего чемпионата страны в Ижевске, Тюмени и Увате, а также этапов Кубка России в Ханты-Мансийске, Тюмени, Демино и Златоусте.

На этапах Кубка России подмосковные спортсмены завоевали 19 медалей. Саид Каримулла Халили выиграл общий зачет турнира, набрав 477 очков, и возглавил рейтинг Союза биатлонистов России. Кристина Резцова стала второй в общем зачете Кубка страны с 484 очками. Медали в сезоне также завоевали Анастасия Халили, Анастасия Зырянова, Денис Иродов и другие представители региона.

Чемпионат России закрепил лидерство Подмосковья. Команда выиграла смешанную эстафету, впервые в истории стала лучшей в мужской эстафете в национальном рейтинге, а также завоевала серебро в женской эстафете. До заключительных стартов в Увате сборная обеспечила себе первое место с отрывом 213 очков от ближайших преследователей из Свердловской области.

Успешно выступила и юношеская команда региона. В категории 13–14 лет подмосковные биатлонисты заняли первое место в общекомандном зачете, а среди спортсменов 15–16 лет стали вторыми.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.