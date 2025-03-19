Сборная Подмосковья выиграла четыре медали на кубке по конькобежному спорту

Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль на кубке союзного государства по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Обладательницей Кубка Союзного государства на дистанции 1500 м стала представительница Подмосковья Елена Еранина. В данном старте она показала лучшее время — 2 мин и 1,24 сек. На 0,22 сек от нее отстала конькобежка из Москвы Александра Саютина. И третьей финишную черту пересекла нижегородская спортсменка Ирина Сальникова. Ее результат — 2 мин и 2,80 сек.

​В забеге на 500 м отличилась еще одна представительница Московской области Ирина Кузнецова. Она заняла второе место, уступив сопернице из Белоруссии Анне Доморацкой 0,86 секунды. Бронзовую награду на данной дистанции выиграла москвичка Ангелина Голикова. Кроме того, Ирина Кузнецова заняла второе место в старте на 100 метров, финишировав вслед за Ангелиной Голиковой с отставанием 0,10 секунды. Замкнула тройку призеров Анастасия Муштакова из Алтайского края.

​В мужской стометровке почетное третье место занял Михаил Казелин. Его результат 10,01 сек. Победу на данной дистанции одержал Тимур Карамов из Краснодарского края — 9,71 секунды. Вторым финишировал представитель Алтайского края Виктор Муштаков — 9,75 секунды.

Также в рамках Кубка Союзного государства состоялось гала-шоу «Кристалл», где подмосковные конькобежцы выступили в соревнованиях по шорт-треку и конькобежному спорту. В гонке на выбывание среди женщин лучший результат показала Анастасия Семенова, а среди мужчин — Даниил Чмутов. Вместе с тем Александр Шульгинов удостоился бронзовой награды в старте на 500 м в дисциплине «шорт-трек». Он также выиграл золото в смешанной эстафете на 2000 м в составе команды «Изумруд».

​Кубок Союзного государства по конькобежному спорту состоялся с 14 по 17 марта в Москве. В турнире принимали участие спортсмены из России и Белоруссии. Также в рамках соревнований проходили показательные звездные забеги.

В одном из них команда блогеров противостояла 4-кратному чемпиону мира по самбо Никите Клецкову. Кроме того, между забегами с показательным номером выступили именитые фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница. Кубок Союзного государства проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.