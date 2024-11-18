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Сборная Подмосковья вошла в тройку сильнейших на первенстве России по дзюдо

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые награды на первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данный результат позволил представителям Подмосковья занять третье место общекомандного зачета, уступив сборным Москвы и Санкт-Петербурга. Разница между результатами дзюдоистов Московской области и Северной столицы составила лишь один балл.

​Среди юниоров в наилегчайшей весовой категории до 55 кг не было равных Ивану Юртаеву. Также в весе до 66 кг золотой награды удостоился Павел Коловердов. И в категории свыше 100 кг на третью ступень пьедестала поднялся Рустем Кадзаев.

​Среди юниорок в весовой категории свыше 78 кг замкнула тройку призеров Замират Кусаева.

​Первенство России среди юниоров и юниорок по дзюдо до 21 года проходило в городе Рязань с 13 по 17 ноября. Соревнования объединили более 600 спортсменов из 70 регионов РФ.

​Турнир ко всероссийскому Дню самбо состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.