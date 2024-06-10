Сборная Подмосковья стала серебряным призером спартакиады учащихся по баскетболу

Спортсмены сборной команды Подмосковья заняли итоговое второе место на соревнованиях по баскетболу в рамках XII летней спартакиады учащихся, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

На групповом этапе подмосковные баскетболисты уступили лишь сборной Москвы со счетом 86:104. В остальных матчах подопечные Мирона Лебедева переиграли команды Самарской области (100:73), Хабаровского края (108:47), Калининградской области (96:52) и сборную Республики Башкортостан (101:45).

В полуфинале коллектив из Московской области оказался сильнее сборной Санкт-Петербурга — 96:93. В этой встрече воспитанник СШОР «Спартак» (Люберцы) Кирилл Григорий набрал 46 очков, что стало рекордом по результативности всего финального раунда. А в матче за чемпионский титул вновь сошлись команды из Подмосковья и Москвы. Встреча завершилась со счетом 69:79 в пользу столичных спортсменов. На счету сборной Московской области серебряные медали.

В составе подмосковной команды выступали воспитанники СШОР Химок и Мытищ, спортшколы «Старт» из Раменского, люберецкого «Спартака», баскетбольного клуба «Лобня» и регионального училища олимпийского резерва № 3. Главный тренер сборной — тренер-преподаватель УОР № 3 Мирон Лебедев.

Отметим, что представители Московской области получили индивидуальные награды. Кирилл Григорий (СШОР «Спартак», Люберцы) — «лучший игрок команды», Макар Иванин (СШОР № 1, Химки) — «лучший игрок матча».

Турнир по баскетболу в рамках XII летней Спартакиады учащихся проходил с 22 февраля по 10 июня. Финальная часть соревнований состоялась в городе Салават Республики Башкортостан.

Спартакиада учащихся проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.