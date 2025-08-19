Сборная Подмосковья стала призером Кубка России по голболу

Женская сборная команда Подмосковья завоевала бронзовые медали на Кубке России по голболу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсменки успешно преодолели групповой этап, одолев сборные Краснодарского края — 7:5 и Москвы 1:0. В полуфинале турнира подопечные Дмитрия Шипилова уступили сборной Краснодарского края со счетом 5:6. Затем, в матче за третье место Кубка страны, представительницы Московской области взяли верх над соперницами из Тульской области. Встреча завершилась со счетом 2:1. Чемпионками стали хозяйки турнира из Калужской области.

​«Очень рад за девчонок, что сумели собраться в нужный момент и одолеть сильную команду Тульской области в матче за бронзу. Но турнир оставил неоднозначное впечатление. На протяжении всех соревнований наши команды столкнулись с множеством судейских ошибок», — поделился эмоциями тренер сборной Московской области по голболу Дмитрий Шипилов.

​Отметим, что мужская подмосковная команда также принимала участие в турнире, но в полуфинале потерпела поражение от многократных чемпионов России — сборной Новосибирской области, а в матче за бронзу от команды Москвы.

​Кубок России по голболу среди мужских и женских команд проходил с 11 по 17 августа во дворце спорта «Центральный» города Калуга. В соревнованиях приняли участие 11 сильнейших команд из 7 регионов РФ.

Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram и VK.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.