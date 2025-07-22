Сборная Подмосковья стала победителем спартакиады молодежи РФ в прыжках в воду

Спортсмены из Московской области удостоились шести золотых, двух серебряных и трех бронзовых медалей турнира по прыжкам в воду в рамках VI летней Спартакиады молодежи России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Данный результат позволил сборной Московской области занять итоговое первое место в командном зачете среди 13 регионов РФ, принимавших участие в соревнованиях, опередив соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сразу семь наград записала на свой счет подмосковная спортсменка Виктория Казанцева. Она положила в копилку региона пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды, выступив в личном зачете, в парном зачете вместе с Елизаветой Леоновой и Анной Ворониной, в смешанном зачете в тандеме с Ильей Надеевым.

​По три раза на пьедестал почета Спартакиады поднялись Илья Надеев и Владислав Качанов. Они заняли первое место в мужских парных соревнованиях. Кроме того, Илья Надеев дважды становился победителем, выступая в синхронных прыжках в паре с Викторией Казанцевой, а Владислав Качанов добавил к своему «золоту» серебряную и бронзовую медали соревнований в личном зачете.

​Еще одна представительница Московской области Анна Воронина два раза замкнула тройку призеров — вместе с Викторией Казанцевой в парных выступлениях и в одиночных соревнованиях.

​Соревнования по прыжкам в воду в рамках VI летней спартакиады молодежи России проходили в городе Пенза с 17 по 21 июля.

Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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