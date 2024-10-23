Сборная Подмосковья стала бронзовым призером первенства ЦФО по гиревому спорту
Фото - © Главное управление МЧС России по Московской области
В Твери прошли соревнования по гиревому спорту в рамках спартакиады Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Центрального Федерального округа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью.
Спортсмены состязались в шести весовых категориях, перед началом соревнований участники прошли контрольное взвешивание. Соревнования проходили по схеме классического двоеборья: толчок 2-х гирь (по 24 кг) по короткому циклу и рывок.
По итогам соревнований сборная ГУ МЧС России по Московской области заняла третье общекомандное место.
В личном первенстве лучший результат показал сотрудник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Александр Гордеев, который стал победителем в весовой категории 68 кг.
Сотрудник 19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области в весовой категории до 85 кг занял второе место.
Представитель СПСЧ г. Реутова Дмитрий Никульчев занял 4 место в весовой категории свыше 85 кг.
Наставником подмосковной команды из года в год выступает сотрудник ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Николай Смирных.
Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами, всем участникам соревнований были вручены ценные подарки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.