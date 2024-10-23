Сборная Подмосковья стала бронзовым призером первенства ЦФО по гиревому спорту

сегодня в 16:42

В Твери прошли соревнования по гиревому спорту в рамках спартакиады Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Центрального Федерального округа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Подмосковью.

Спортсмены состязались в шести весовых категориях, перед началом соревнований участники прошли контрольное взвешивание. Соревнования проходили по схеме классического двоеборья: толчок 2-х гирь (по 24 кг) по короткому циклу и рывок.

По итогам соревнований сборная ГУ МЧС России по Московской области заняла третье общекомандное место.

В личном первенстве лучший результат показал сотрудник 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Александр Гордеев, который стал победителем в весовой категории 68 кг.

Сотрудник 19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области в весовой категории до 85 кг занял второе место.

Представитель СПСЧ г. Реутова Дмитрий Никульчев занял 4 место в весовой категории свыше 85 кг.

Наставником подмосковной команды из года в год выступает сотрудник ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Николай Смирных.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами, всем участникам соревнований были вручены ценные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.