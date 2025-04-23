Сборная Подмосковья стала бронзовым призером Кубка России по джиу-джитсу

Спортсмены Московской области стали обладателями бронзовой награды общекомандного зачета Кубка России по джиу-джитсу. В этом году турнир прошел уже в десятый раз, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителями соревнований среди мужчин стали: Александр Макаров (в/к 56 кг) в дисциплине «борьба лежа», а также Дмитрий Варварин и Александр Шерстобитов в дисциплине «ката-парное».

В женском зачете золотые медали завоевали Анастасия Александрова (в/к 48 кг), Радомира Останина (в/к 57 кг) в дисциплине «борьба лежа» и Влада Бояхичева (в/к 70+ кг) также в дисциплине «борьба лежа».

На второй ступени пьедестала расположились спортсмены: Георгий Кобин (в/к 94 кг) в мужских соревнованиях, а среди женщин — Мария Раджабова (в/к 48 кг) и Вероника Карахонова (в/к 63 кг), которая выступала в дисциплине «борьба лежа».

Кроме того, серебряную медаль завоевала смешанный тандем Дмитрия Черногора и Виктории Будариной в дисциплине «ката-парное».

Бронзовые награды соревнований среди мужчин завоевали Алексей Мосалов (в/к 56 кг), а также Евгений Парахин (в/к 56 кг), который стал третьим в дисциплине «борьба лежа». Среди женщин «бронзу» в копилку команды принесли Влада Бояхичева и Ксения Бушкова в абсолютной категории в дисциплине «борьба лежа».

По итогам общекомандного зачета Кубка России сборная Московской области заняла третье место. Первыми стали спортсмены из Санкт-Петербурга, а на второй ступени расположилась команда Рязанской области.

В турнире приняли участие около 250 лучших бойцов из 29 регионов России. Юбилейный Кубок России по джиу-джитсу среди мужчин и женщин 2007 г. р. прошел с 17 по 19 апреля в Рязани. Соревнования получили статус дополнительного этапа отбора в национальную сборную для выступления на чемпионатах Европы и мира.

Кубок России был организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.