Сборная Подмосковья стала бронзовым призером чемпионата России по прыжкам с трамплина

Фото - © Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Сборная Московской области завоевала бронзовые медали чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены замкнули призовую тройку на трамплине К-95. В составе региональной команды выступали Константин Николаев, Ксения Каблукова, Александра Баранцева и Данила Букин. Чемпионами страны стала сборная Свердловской области, на второй строчке — сборная Москвы.

«Была очень напряженная борьба. После первой попытки наша команда показала отличный результат, мы шли всего в двух очках от первого места. Однако ко второй попытке немного изменились погодные условия, которые повлияли на наши прыжки. Как итог — мы третьи», — сказала Ксения Каблукова.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проходит с 25 февраля по 2 марта в комплексе «Снежинка» в городе Чайковский Свердловской области. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.