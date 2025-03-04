Сборная Подмосковья победила в международном турнире по голболу в Узбекистане
Фото - © Голбольный клуб «Подмосковье»
Команда Подмосковья стала обладателем международного Кубка Хакима Ташкента по голболу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Подмосковная сборная по итогам жеребьевки попала в группу с тремя клубами из Казахстана. Россияне потерпели одно поражение, но тем не менее завершили групповой этап на первом месте. В полуфинале турнира спортсмены из Подмосковья со счетом 15:7 одолели команду Сурхандарьинской области Узбекистана. В финальном матче сборная Московской области встретилась с хозяевами турнира — командой Ташкента. В первом и втором тайме выявить победителя не удалось. Судьба золотых наград решалась в овертайме, где сильнее оказались представители Подмосковья — 10:9.
«Все игры проходили в напряжении. На этом турнире мы выступали с нашим самым молодым спортсменом в составе, для которого это были первые серьезные международные соревнования. Кубок Хакима Ташкента стал отличным турниром для подготовки к скорым всероссийским соревнованиям, к первенству и чемпионату России», — поделился эмоциями игрок сборной Московской области Александр Виноградов.
Подмосковный коллектив спортсменов был единственной российской командой на турнире. Сборная Подмосковья выступала в Узбекистане под российским флагом, а на торжественной церемонии награждения в честь победителей турнира звучал гимн Российской Федерации.
Бронзовые медали Кубка Хакима Ташкента завоевала команда «Атырау» из Казахстана.
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