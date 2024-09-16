Сборная Подмосковья победила на чемпионате России по летнему биатлону

сегодня в 05:55

Квартет спортсменок из Подмосковья одержал победу в женской эстафете 4 по 6 км на чемпионате России по летнему биатлону, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

​«Выиграли эстафету в летнем биатлоне! Впервые в истории! Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Кристина Резцова и Анастасия Халили — молодцы!» — прокомментировал победу сборной Московской области в своем телеграм-канале министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

​Вторыми с отставанием в 34,6 секунды финишировала команда Свердловской области. Замкнули тройку призёров биатлонистки Ханты-Мансийского автономного округа. Их отставание от лидеров гонки превысило минуту — 1 мин и 18 сек.

​Отметим, что неделей ранее подмосковная биатлонистка Анастасия Халили стала победительницей первого этапа Кубка Содружества по летнему биатлону в дисциплине «спринт».

​Чемпионат России по летнему биатлону проходил с 12 по 15 сентября в городе Красноярск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.