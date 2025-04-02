Сборная Подмосковья по тхэквондо заняла третье место на первенстве РФ

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды на первенстве России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данный результат позволил представителям Подмосковья занять третье место в общекомандном зачете среди субъектов РФ. Первое место заняла сборная Санкт-Петербурга, а вторыми стали тхэквондисты из команды Москвы.

​Золотые награды в копилку сборной Московской области положили Валерия Скапровская в весовой категории до 67 кг и Диана Бекулова в весе до 49 кг.

​Вице-чемпионами первенства страны стали Диана Бадмаева в категории до 57 кг и Егор Шефатов в весе свыше 87 кг.

​И на третью ступень пьедестала поднялись: Азат Бесаев в весовой категории до 58 килограммов, Сабина Омарова в весе до 67 кг, Ирина Карепова в категории до 73 кг и Сергей Монастырев в весе до 87 кг.

​Первенство России по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок до 21 года проходило с 26 по 31 марта в городе Черкесск Карачаево-Черкесской республики.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.