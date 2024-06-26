Сборная Подмосковья по пляжному волейболу заняла второе место на спартакиаде

Волейболистки из Подмосковья удачно преодолели групповой этап и со второго места вышли в финальный раунд. В полуфинальной встрече со счетом 2:0 были обыграны представительницы Челябинской области. В решающем матче сборная Московской области уступила с результатом 1:2 хозяйкам площадки — команде Краснодарского края.

Кроме того, юношеская сборная региона завершила свое выступление в шаге от призовой тройки — на четвертом месте. Таким образом, в общекомандном зачете спартакиады учащихся по пляжному волейболу среди девушек и юношей подмосковные спортсмены заняли третье место.

Летняя Спартакиада учащихся России по пляжному волейболу среди юношей и девушек проходила с 21 по 25 июня в Краснодаре. В соревнованиях приняли участие 46 сильнейших команд со всей России. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.