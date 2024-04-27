Сборная Подмосковья по плаванию завоевала 10 медалей первенства РФ в Краснодаре

Спортсмены из Подмосковья выиграли 8 серебряных и 2 бронзовые награды на первенстве России по плаванию среди юношей и девушек, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сразу две представительницы Подмосковья записали на свой счет по 3 медали первенства страны. Виктория Миронова показала второй результат по итогам заплывов баттерфляем на 50, 100 и на 200 м. Также Виктория Таранникова трижды заняла второе место в плавании брассом на 50, 100 и на 200 м.

Дважды на пьедестал почета поднялась Евангелина Шейнина. Она показала второе время в заплыве на 50 м на спине и третье время на дистанции 100 м на спине.

Виктория Миронова, Виктория Таранникова и Евангелина Шейнина вместе с Анастасией Зинченко в составе сборной Подмосковья добавили в медальный зачет региона очередное «серебро» соревнований в эстафете 4 по 100 м комплексным плаванием.

Еще одну награду первенства выиграла Елизавета Шаталова. Она замкнула тройку призеров по итогам заплыва баттерфляем на 50 м.

Первенство России по плаванию среди юношей и девушек проходило с 22 по 26 апреля в городе Краснодаре.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.