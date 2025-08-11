Сборная Подмосковья по кикбоксингу стала победителем спартакиады молодежи

Команда Московской области стала победителем соревнований по кикбоксингу в рамках VI летней Спартакиады молодежи России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​В весовой категории до 69 килограммов в разделе «лайт-контакт» на первую ступень пьедестала поднялся Иван Скориков из Одинцовского городского округа. Также не нашлось равных Кириллу Феоктистову из городского округа Балашиха. Он выступал в весе до 60 килограммов в дисциплине «фулл-контакт». В этой же дисциплине, но в весовой категории до 54 килограммов первое место занял Михаил Харюк из муниципального округа Истра.

Сразу две медали, бронзовые, удалось записать на свой счет Никите Морозову из городского округа Лосино-Петровский. Он замкнул тройку призеров в разделах «поинтфайтинг» и «лайт-контакт» в рамках весовой категории до 63 килограммов. И еще одну бронзовую награду в весе до 75 килограммов в дисциплине «фулл-контакт» в копилку Московской области добавил Ростислав Варнавский из муниципального округа Истра.

​Всего честь Московской области отстаивали десять кикбоксеров из городских и муниципальных округов: Реутов, Истра, Лосино-Петровский и Балашиха.

​Соревнования по кикбоксингу в рамках VI летней спартакиады молодежи России проходили в городе Улан-Удэ с 7 по 10 августа. В них приняли участие свыше 100 спортсменов из 31 региона РФ.

По результатам 46 из 66 зачетных дисциплин спартакиады молодежи России Московская область занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу в общекомандном зачете среди субъектов РФ. Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.