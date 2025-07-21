Сборная Подмосковья по футболу стала победителем спартакиады молодежи

Подмосковные футболистки завоевали золотые медали соревнований по футболу среди девушек в рамках VI летней спартакиады молодежи России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменки сборной региона по пути к наградам высшего достоинства провели шесть матчей, одержав победу в каждом из них. Более того, за шесть встреч подмосковная команда не пропустила ни одного мяча в свои ворота.

​В первой игре турнира сборная Московской области со счетом 13:0 уверенно обыграла соперниц из Свердловской области. Затем были повержены команды Краснодарского края — 6:0, и Ростовской области –9:0. Также четыре безответных гола забили подмосковные футболистки в ворота сборной Санкт-Петербурга.

И в финальном матче сошлись принципиальные соперники — Москва и Московская область. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подмосковных спортсменок.

​Таким образом, обладательницами золотых наград стали: Александра Баженова, Елизавета Бочарова, Милана Губайдуллина, Дарья Забродина, Светлана Зенкова, Анастасия Иванова, Марина Килемарова, Дарья Кокурина, Любовь Малявкина, Алина Мочунова, Олеся Некрасова, Арина Плотникова, Ева Продан, Екатерина Рогова, Альфия Сафина, Анна Шипулина, Евгения Тухватулина, Анастасия Черноусова, Елена Чеченова и Мадонна Темченко.

​Соревнования по футболу среди команд девушек в рамках VI летней Спартакиады молодежи России проходили в городе Крымск Краснодарского края с 15 по 21 июля.

По результатам 22 из 66 зачетных дисциплин Спартакиады молодежи России Московская область занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу в общекомандном зачете среди субъектов РФ.

Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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