Сборная Подмосковья по армрестлингу заняла 1 место на турнире на призы ДОСААФ

Подмосковные спортсмены завоевали 11 медалей на Всероссийских мастерских соревнованиях по армрестлингу на призы ДОСААФ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данный результат позволил сборной Подмосковья занять 1 место в командном зачете, опередив представителей Иркутской области и Москвы.

Обладателями золотых медалей стали: Вячеслав Елисеев, Алексей Васильченко, Сергей Ермольчик, Виталий Тимофеев и Грачя Дохолян. Вторые места заняли: Закир Пашалиев, Александр Шапкин, Михаил Рябоконь, Азамат Согаев, Владимир Левушкин. И на третью ступень пьедестала поднялся Артём Меркулов. В состав сборной Московской области вошли спортсмены из Истры, Мытищ, Луховиц, Дмитрова, Протвино и других городов региона.

​«Это единственные соревнования по армрестлингу в столичном регионе, имеющие статус мастерских. Поэтому подмосковные спортсмены были представлены, пожалуй, своим сильнейшим составом, и как результат — завоевали в командном зачетепервое место! Рад, что несколько ребят выполнили норматив «Мастера спорта России». Вдвойне приятно, что федерация армрестлинга России доверила мне быть главным судьей соревнований. Место проведения, уровень организации и спортсменов — все было на очень высоком уровне! Желаю сборной Московской области не сдавать позиции и на следующий год сохранить звание чемпиона турнира», — прокомментировал выступление подмосковных спортсменов президент федерации армрестлинга Московской области Илья Парамонов.

​Турнир по армрестлингу на призы ДОСААФ состоялся уже в 8-й раз. Это единственный мастерский турнир, проводимый в Москве. В этом году он стал самым масштабным по количеству участников и представительству регионов. В нем приняли участие свыше 200 спортсменов в возрасте от 16 лет и старше из 28 регионов страны. Они боролись за звание лучших в 11 весовых категориях от 55 до 110 кг среди мужчин. Победа на турнире дает право на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России».

​Высокий статус соревнований продиктован в том числе и тем, что армрестлинг приказом министра обороны России был официально добавлен в перечень видов спорта, развиваемых на общероссийском уровне, как имеющий прикладное значение для успешного выполнения военнослужащими вооруженных сил РФ своих служебных обязанностей.

​Турнир состоялся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России» при поддержке министерства спорта РФ, министерства обороны РФ и «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.