сегодня в 16:43

Сборная Московской области по волейболу готовится к Первенству ЦФО в Серпухове

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь» завершаются последние тренировки сборной Московской области по волейболу перед участием в Первенстве Центрального федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

В соревновании примут участие 10 команд из разных областей.

В состав сборной Московской области вошли молодые спортсмены из нескольких городов региона, включая Дубну, Коломну, Ивантеевку, Подольск, Королев и Серпухов. Честь городского округа Серпухов будут отстаивать Максим Бриткин, Алексей Торговкин и Кирилл Стрельцов.

В течение двух дней команда активно тренируется на базе «Русского медведя». Основной упор в подготовке делается не столько на физическую нагрузку, сколько на сыгранность команды. Тренерский штаб продолжает комплектовать основной состав, отбирая игроков, которые быстрее всего находят взаимопонимание на площадке.

В ходе тренировок отрабатываются перемещения, правильный выход под мяч и его грамотное направление, действия, направленные на предотвращение результативных атак соперника.

Первенство Центрального федерального округа по волейболу состоится 27 ноября в городе Обнинск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.