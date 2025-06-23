Сборная легенд футбола 28 июня сыграет с жителями Краснознаменска

Жителей и гостей городского округа Краснознаменск 28 июня ожидает настоящий спортивный праздник, главным событием которого станет уникальное противостояние между любительской сборной местных футболистов и командой звездных российских игроков. Матч состоится на стадионе «Заря», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Болельщики смогут насладиться игрой Дмитрия Аленичева — капитана команды, Егора Титова, Дениса Глушакова, Александра Самедова, Андрея Каряки, Александра Ширко, Василия Иванова. Место в воротах займет Александр Филимонов.

​Бессменным наставником команды «Легенд футбола» является трехкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Он будет руководить игрой звездной сборной с кромки поля.

​Сделать игру еще более захватывающей и интересной для всех зрителей на трибунах помогут искрометные реплики в режиме реального времени дуэта профессиональных комментаторов Олега Жолобова и Виктора Гусева.

Игра в Краснознаменске станет уже пятой встречей звездных игроков с любительскими сборными региона в рамках текущего летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор».

​Важнейшая роль на каждом событии проекта отводится юным спортсменам из местных футбольных секций. Перед началом гала-матча легендарные футболисты проведут открытые тренировки для юных любителей игры миллионов. Также в программу мероприятия включены активности для зрителей, розыгрыш подарков, футбольные аттракционы и выступления творческих коллективов.

За четыре года «Легенды» провели 40 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья. Одержать победу над мэтрами футбола еще не удавалось ни одной из сборных городских и муниципальных округов Московской области.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Дата проведения: 28 июня 2025 года. Место проведения: Московская область, г. о. Краснознаменск, улица Краснознаменская, 3А, стадион «Заря».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.