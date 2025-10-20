В Москве состоялись VI Всероссийские соревнования «Открытый Кубок директора ФСИН России по самбо». Турнир проводится с 2019 года, нынешний розыгрыш посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, передает пресс-служба ФСИН.

В борьбе за трофей встретились более 60 сильнейших спортсменов 5 силовых ведомств –ФСИН России, МВД России, Минобороны России, Росгвардии и СК России, – решительно настроенные показать виртуозное мастерство, четкое исполнение приемов и непреклонную волю сражаться до последней секунды.

Открыл турнир приветственным словом к присутствующим глава уголовно-исполнительной системы Аркадий Гостев.

Генерал внутренней службы Российской Федерации рассказал, что соревнования призваны почтить священную память красноармейцев, мужественно боровшихся с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, и наследников славы их подвигов, самоотверженно исполняющих свой долг на полях сражений специальной военной операции.

Директор ФСИН России подчеркнул роль самбо в системе подготовки личного состава силовых ведомств и уровень участвующих спортсменов, многие их которых являются триумфаторами международных и всероссийских первенств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.