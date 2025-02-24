Саночницы из Подмосковья удостоились четырех наград чемпионата России
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Подмосковные спортсменки завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате России по санному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В дисциплине «двухместные сани — спринт» лучший результат удалось показать представителям Подмосковья — Виктории Демченко и Олесе Михайленко. В погоне за «золотом» они опередили сразу два столичных экипажа — Екатерину Фомину и Полину Григорьеву, а также Елизавету Менухову и Веронику Захарченко.
Еще одна саночница из Московской области Дарья Олесик стала второй в соревнованиях на одноместных санях. Быстрее всех оказалась София Мазур из Красноярского края. И замкнула тройку призеров спортсменка из Пермского края Ксения Шамова.
Кроме того, Дарья Олесик поднялась на третью ступень пьедестала по итогам спринта на одноместных санях. «Золото» снова за Софией Мазур. На втором месте расположилась Ксения Шамова.
И в дисциплине «двухместные сани» Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли почетное третье место. Победу отпраздновали москвички Екатерина Фомина и Полина Григорьева. Серебрянные награды записали на свой счет Елизавета Менухова и Вероника Захарченко, также представляющие Москву.
Чемпионат России по санному спорту проходил в городе Сочи с 22 по 23 февраля. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
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