Саночницы из Подмосковья удостоились четырех наград чемпионата России

​Подмосковные спортсменки завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате России по санному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «двухместные сани — спринт» лучший результат удалось показать представителям Подмосковья — Виктории Демченко и Олесе Михайленко. В погоне за «золотом» они опередили сразу два столичных экипажа — Екатерину Фомину и Полину Григорьеву, а также Елизавету Менухову и Веронику Захарченко.

​Еще одна саночница из Московской области Дарья Олесик стала второй в соревнованиях на одноместных санях. Быстрее всех оказалась София Мазур из Красноярского края. И замкнула тройку призеров спортсменка из Пермского края Ксения Шамова.

​Кроме того, Дарья Олесик поднялась на третью ступень пьедестала по итогам спринта на одноместных санях. «Золото» снова за Софией Мазур. На втором месте расположилась Ксения Шамова.

​И в дисциплине «двухместные сани» Виктория Демченко и Олеся Михайленко заняли почетное третье место. Победу отпраздновали москвички Екатерина Фомина и Полина Григорьева. Серебрянные награды записали на свой счет Елизавета Менухова и Вероника Захарченко, также представляющие Москву.

​Чемпионат России по санному спорту проходил в городе Сочи с 22 по 23 февраля. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.