Саночники Московской области выиграли четыре золотые и две бронзовые медали на Кубке России, который прошел с 23 по 28 ноября в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на Кубке России по санному спорту в Сочи. Соревнования прошли с 23 по 28 ноября на санно-бобслейной трассе в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

В одноместных санях золото выиграли Павел Репилов среди мужчин и Виктория Демченко среди женщин. В мужских двухместных санях победили Андрей Богданов и Юрий Прохоров. Еще одну золотую медаль сборная Московской области завоевала в эстафете. В ее состав вошли Кирилл Виниченко, Вадим Виноградов, Дарья Олесик и Павел Репилов.

Бронзовыми призерами в двухместных санях стали Мария Посельская и Анастасия Зитта среди женщин, а также Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов среди мужчин.

Все спортсмены представляют центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.