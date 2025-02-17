Самбисты Подмосковья взяли золото и серебро турнира в Белоруссии

Представители Московской области завоевали золотую и серебряную медаль на международных соревнованиях по самбо и боевому самбо на призы президента Республики Белоруссия, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В весовой категории свыше 98 килограммов победу отпраздновал самбист из городского округа Королев Савелий Солдатенков. В борьбе за «золото» он взял верх над Романом Дамиевым из Белоруссии.

​В шаге от золотой награды в весе до 64 килограммов расположился еще один борец из городского округа Королев Азамат Умаев. В финальной схватке он уступил соотечественнику Богдану Аллабаргенову.

​Международный турнир по самбо и боевому самбо среди мужчин и женщин на призы президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко состоялся в городе Минск. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.