Самбисты из Реутова завоевали «золото», «серебро» и «бронзу»

Еще одну бронзовую медаль привезли реутовские самбисты с Кубка России по самбо. Алексей Зайцев, выступающий в весе 64 кг, завоевал бронзу в своей весовой категории. Днем ранее реутовчанин Вадим Дедов также стал бронзовым медалистом, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кубок России по самбо среди мужчин, женщин и среди мужчин по боевому самбо проходил в Краснодаре. В соревнованиях принимали участие почти 500 спортсменов из 45 регионов нашей страны. Победители Кубка будут рассматриваться для участия в Чемпионате России, который пройдет так же в столице ЮФО.

В эти же дни в Тверской области, в городе Ржев, проходил всероссийский турнир в честь Святого Равноапостольного Николая Японского. В нем принимали участие восемь самбистов из Реутова. Софья Скляр и Александр Малышев завоевали серебро, Исмаил Арслангереев — бронзу.

На Всероссийском турнире по самбо в честь основания 6 ОСН «Витязь» в Оренбурге Руслану Шарапову удалось завоевать первое место, путёвку на Первенство России U-16 и выполнить норматив КМС. Артём Ромашкин, завоевал бронзу и приз зрительских симпатий.

Максим Макеев также завоевал «золото» в Тверской области, где проходил Всероссийский турнир «Отрок» с отбором на первенство России U-14, которое пройдет в 2025 году в Кстово.

Максим выиграл все предварительные поединки досрочно, а в финале встретился с очень сильным спортсменом из знаменитой школы чемпионов Самбо-70, Сулейманом Тангиевым и взял реванш.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.