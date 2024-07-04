Самбисты из Подмосковья стали победителями и призерами универсиады

Спортсмены из Подмосковья завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали на IX Всероссийской летней универсиаде по самбо. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В женской весовой категории до 59 килограммов не было равных чемпионке мира и Европы по самбо Эльмире Кахрамановой из городского округа Мытищи. В финале она победила еще одну представительницу Подмосковья — Нину Сердюк из городского округа Воскресенск.

​В весе до 54 килограммов второе место заняла самбистка из городского округа Королев Эвелина Петрова.

​На третью ступень пьедестала поднялись Сергей Никулин, выступавший в весовой категории до 64 килограммов, и Дмитрий Яшин по итогам схваток в категории до 79 килограммов. Оба борца представляют городской округ Воскресенск.

​IX Всероссийская летняя универсиада по самбо проходила с 1 по 3 июля в городе Уфа. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.