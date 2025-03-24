Самбисты из Подмосковья стали победителями и призерами первенства России

Подмосковные спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на первенстве России по самбо среди юношей и девушек от 14 до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Среди юношей в весовой категории до 64 килограммов победу одержал Никита Стрельцов из городского округа Королёв. В схватке за «золото» он встретился с представителем Одинцовского городского округа Алексеем Ивакиным. Таким образом, первое и второе место данной категории национального первенства за самбистами из Московской области.

​В весе до 71 кг победителем стал Эмиль Харадзе из Королёва. В заключительной встрече он одолел спортсмена из Иркутской области Романа Карабанова. Бронзовая награда на счетуподмосковного борца Никиты Терехова из города Протвино.

​Также ещё одну «бронзу» в копилку сборной Московской области положил Максим Макеев из городского округа Лыткарино. Он поднялся на третью ступень пьедестала в рамках весовой категории до 58 килограммов, уступив лишь серебряному призёру соревнований Сулейману Тангиеву из Москвы.

​Среди девушек победу отпраздновала Дарья Еременко из городского округа Королёв. Подмосковной самбистке не было равных в весе до 59 килограммов. В финале турнира она взяла верх над представительницей Самарской области Полиной Культенковой.

​Вторую серебряную медаль для Московской области завоевала Ксения Антонова из Можайского муниципального округа. В схватке за звание победительницы первенства страны в весовой категории до 72 килограммов она уступила москвичке Варваре Зеленцовой.

​Отметим, что данные соревнования являлись отбором в сборную России для участия в первенстве Европы, которое состоится в апреле на Кипре.

​Первенство России по самбо среди юношей и девушек от 14 до 16 лет проходило в городе Оренбург с 15 по 20 марта. В турнире принимали участие свыше 800 спортсменов. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.