Самбисты из Красногорска завоевали призовые места на турнире в Минске

Команда «Рубин» из Красногорска заняла третье место на международном турнире по самбо, который прошел в Минске с 15 по 16 ноября. Воспитанники клуба завоевали золото, серебро и бронзу в личных зачетах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Международный турнир по самбо, посвященный памяти князей Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского, прошел в Минске под эгидой спортивного клуба «Спарта». В соревнованиях приняли участие более 40 команд из России и Беларуси, а на ковер вышли свыше ста юных спортсменов.

Красногорскую команду «Рубин» отметили за отличную подготовку и боевой настрой. По итогам турнира коллектив занял третье общекомандное место.

В личных зачетах золотые медали завоевали Ефремов Степан и Королев Даниил. Серебро получили Никонов Федор и Комягинский Глеб, а бронзовые награды достались Пелипенко Артему и Осипову Платону.

Организаторы отметили высокий уровень мастерства участников и подчеркнули важность подобных турниров для развития детского и юношеского спорта.

