Самбистки Подмосковья стали призерами летней спартакиады учащихся
Фото - © СШОР по единоборствам Московской области
Подмосковные спортсменки Варвара Константинова и Дарья Еременко завоевали серебряную и бронзовую медали на XII летней спартакиаде учащихся России среди юношей и девушек 2008–2010 гг. р., сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В финальной схватке весовой категории до 72 кг самбистка из подмосковного Королева Варвара Константинова уступила сопернице из Пермского края Эвелине Перевозчиковой и заняла второе место.
В весе до 54 кг тройку сильнейших замкнула еще одна представительница городского округа Королев Дарья Еременко. В полуфинале Спартакиады она уступила финалистке соревнований Екатерине Ждановой из Краснодарского края.
Обе спортсменки представляют «Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам» Московской области.
Финальный этап XII летней Спартакиады учащихся России среди юношей и девушек 2008–2010 гг. р. прошел с 14 по 16 июля в городе Краснодар.
Соревнования в рамках Спартакиады учащихся России проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.