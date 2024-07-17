Самбистки Подмосковья стали призерами летней спартакиады учащихся

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​Подмосковные спортсменки Варвара Константинова и Дарья Еременко завоевали серебряную и бронзовую медали на XII летней спартакиаде учащихся России среди юношей и девушек 2008–2010 гг. р., сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В финальной схватке весовой категории до 72 кг самбистка из подмосковного Королева Варвара Константинова уступила сопернице из Пермского края Эвелине Перевозчиковой и заняла второе место.

​В весе до 54 кг тройку сильнейших замкнула еще одна представительница городского округа Королев Дарья Еременко. В полуфинале Спартакиады она уступила финалистке соревнований Екатерине Ждановой из Краснодарского края.

​Обе спортсменки представляют «Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам» Московской области.

​Финальный этап XII летней Спартакиады учащихся России среди юношей и девушек 2008–2010 гг. р. прошел с 14 по 16 июля в городе Краснодар.

​Соревнования в рамках Спартакиады учащихся России проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.