Самбистка из Подмосковья Эльмира Кахраманова признана лучшей спортсменкой года

Подмосковная самбистка Эльмира Кахраманова стала лучшей спортсменкой 2024 года. Представительница Московской области победила в номинации в рамках Национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Эльмира Кахраманова является чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира по самбо.

В 2023 году подмосковная спортсменка завоевала золотую медаль на Играх стран СНГ, а также стала чемпионкой России по самбо. Кроме того, Эльмира Кахраманова имеет титулы двукратной чемпионки мира и двукратной чемпионки России по универсальному бою. В 2023 году самбистка победила в конкурсе «Армеец — 2023 года» в честь 100-летия ЦСКА в номинации «Лучшая спортсменка».

Церемония вручения XV Национальной премии Российского союза боевых искусств «Золотой пояс», на которой были отмечены лучшие спортсмены в области боевых искусств, состоялась в Кремлевском дворце в Москве. Лауреатами премии стали сильнейшие представители федераций — членов РСБИ в этом году, а также спортсмены — участники спецоперации.

«Эта почетная награда является символом высоких достижений в области боевых искусств и спортивных единоборств, знаком верности избранному пути и своему призванию», — отметил президент России в своем послании к участникам премии, которое зачитал со сцены сопредседатель РСБИ Сергей Кириенко.

Первое вручение премии «Золотой пояс» состоялось в 2005 году. В разные годы победителями и номинантами становились известный спортсмен Федор Емельяненко, киноактер и продюсер Александр Иншаков, семикратный чемпион мира по армрестлингу и пятикратный чемпион мира по сумо Алан Караев, семикратная чемпионка мира по самбо Марина Мохнаткина, мастер смешанных единоборств Сергей Харитонов, семикратная чемпионка мира по кекусинкай Ульяна Гребенщикова и другие.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.