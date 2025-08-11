Самбистка Балашихи представит Россию на Всемирных играх в Китае

Самбистка из Балашихи Алеся Медведева вошла в состав женской сборной России по боевому самбо и примет участие во Всемирных Играх в Китае 2025. Соревнования проходят с 7 по 17 августа в китайском городе Чэнду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с Алесей в команду вошли Мария Дорошенко, Нина Сердюк и Софья Истомина. В течение нескольких месяцев спортсменки готовились к выступлению на этом престижном международном турнире.

В марте 2024 года Алеся Медведева завоевала серебряную медаль на чемпионате России по боевому самбо среди женщин в Казани. Этот успех позволил ей попасть в национальную сборную. Свой спортивный путь спортсменка начала с гимнастики, а уже с семи лет занимается самбо и дзюдо. В 2018 году она стала чемпионкой мира среди студентов по самбо, подтверждая высокий уровень мастерства и целеустремленность.

«Эти соревнования — настоящий вызов и огромная честь для меня. Не передать словами все эмоции, которые я испытываю от осознания, что буду выступать на таком высоком уровне, защищая честь своей страны. Организация, условия проживания и атмосфера олимпийской деревни — все на высшем уровне, что вдохновляет бороться и показывать лучший результат», — поделилась Алеся Медведева.

Всемирные Игры проводятся с 1981 года. Это уникальное международное соревнование, включающее виды спорта и дисциплины, не входящие в олимпийскую программу. В этом году в программе 34 вида спорта и 60 дисциплин, участие принимают около 3500 спортсменов из более чем 100 стран. Всего разыгрывается 256 комплектов медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.