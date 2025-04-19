С компасом по городу: в Хотькове прошел турнир по спортивному ориентированию

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа прошли чемпионат и первенство Московской области по спортивному ориентированию, сообщает корреспондент РИАМО.

На турнир приехали свыше 300 спортсменов из Лыткарина, Химок, Сергиева Посада, Мытищ, Фрязина, Истры, Ногинска и т. д.

Они соревновались в различных возрастных категориях, также были предусмотрены забеги для неопытных спортсменов и родителей с детьми. Ориентировщики бегали в поисках контрольных пунктов как по городской локации, так и в парковой зоне.

Победителей и призеров наградили медалями и дипломами министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.