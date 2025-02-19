Рузские спортсмены завоевали две бронзовые медали на соревнованиях по тхэквондо
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В Липецке прошло первенство Центрального федерального округа по тхэквондо ВТФ среди юниоров и юниорок 15-17 лет. По результатам соревнований спортсмены из спортивной школы «Руза» завоевали бронзовые медали, сообщает пресс-служба администрации округа.
Лебедев Матвей — 3-е место в весовой категории 78+ кг, Гостенкова Людмила — 3-е место в весовой категории 52 кг.
Спортсменов тренирует Алиева Даяна Мусиевна.
Тхэквондо — корейское боевое искусство, включающее удары ногами и руками. Оно сочетает философию, технику боя и духовное воспитание. Тхэквондо развивает силу, скорость, выносливость и гибкость, а также укрепляет тело и ум.
В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.