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Рузские спортсмены успешно выступили на первенстве Подмосковья по тхэквондо

В Красногорске прошло первенство Московской области среди юниоров и юниорок 15-17 лет по тхэквондо ВТФ. В соревнованиях приняли участие более 200 талантливых спортсменов из Московской области. Спортсмены из спортивной школы «Руза» показали достойные результаты, сообщает пресс-служба администрации округа.

Матвей Лебедев завоевал 1-е место в весовой категории 78 кг+, Артемий Новиков и Евгений Марясев заняли 3-е место в весовой категории 51 кг.

Тренер-преподаватель спортсменов — Даяна Алиева. Она смогла подготовить своих подопечных к соревнованиям и добиться высоких результатов.

«Поздравляем Даяну Мусиевну и спортсменов с достижением новых результатов!» — добавили в администрации округа.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.