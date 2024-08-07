«Русский Халк» из Подмосковья претендует на новый рекорд

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» попробует установить рекорд по буксировке кабриолета, одновременно надувая до разрыва грелки. Попытка состоится 16 августа в г. о. Бронницы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В его выступлении будут совмещены два сложных элемента экстрима: силового — буксировка транспорта, и сценического — разрушение предметов, в данном случае грелок. Фиксировать рекорд будет федерация силового экстрима России.

Чтобы установить рекорд России по буксировке кабриолета весом более двух тонн с девушками в салоне, «Русскому Халку» необходимо протащить машину на расстояние не менее 100 метров и попутно надуть до разрыва не менее пяти грелок.

«Тянуть автотранспорт на расстояние всегда непростая задача, поскольку, начиная уже с 15 метров ноги спортсмена начнут сильно забиваться. При этом самыми трудными будут, естественно, последние метры буксировки кабриолета, когда при общей усталости вместо того чтобы перевести дыхание Сергей Агаджанян будет надувать до разрыва грелки», — прокомментировал предстоящее событие президент федерации силового экстрима Василий Грищенко.

Попытка рекорда будет проводиться в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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